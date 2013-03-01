Председательство в Совете Безопасности ООН на время перешло к России

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД России, «с 1 марта Российская Федерация приступит к выполнению функций председателя СБ ООН».

«В соответствии с принципиальными подходами России, направленными на обеспечение равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела государств, намерены в своей работе исходить прежде всего из необходимости урегулирования конфликтов исключительно мирными средствами, наращивания коллективного взаимодействия на основе строгого соблюдения уставных прерогатив СБ ООН, укрепления правовых основ в межгосударственных отношениях», - говорится в сообщении.

Главной темой российского председательства станет урегулирование в Афганистане. На 19 марта под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланировано открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Афганистане. Принять участие в нем приглашены министры иностранных дел стран-членов СБ ООН и Афганистана.

В МИД России ожидают, что свой вклад в дискуссию внесут Генеральный секретарь ООН, соседние с Афганистаном государства, важнейшие партнеры и доноры, активные участники международных усилий по стабилизации в этой стране. Будет принята резолюция СБ ООН о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану.

В фокусе российского председательства останется проблематика Ближнего Востока и дальнейшие усилия «квартета» по достижению всеобъемлющего регионального урегулирования.

Кроме того, состоятся дебаты по проблеме Косовского урегулирования, члены Совбеза ООН рассмотрят ход выполнения резолюции 1701 по Ливану, динамику развития событий на Голанских высотах в контексте деятельности развернутых там сил ООН по наблюдению за разъединением, положение дел в Ираке, ситуацию в Йемене.

Предметом обсуждения станет также обстановка в Ливии и состояние дел в ливийском санкционном режиме. Планируется продлить мандат Миссии ООН по поддержке этой страны.

Продолжится работа СБ ООН по проблематике урегулирования отношений между Суданом и Южным Суданом. Совет рассмотрит ситуацию в Южном Судане и деятельность развернутой там миротворческой миссии ООН.

Также предстоит продлить мандат Объединенного отделения ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне, обсудить прогресс в ликвидации последствий конфликта и укреплении стабильности в Либерии, в реализации решений СБ ООН по Гвинее-Бисау.

Будут обсуждены вопросы деятельности Комитетов СБ ООН по санкциям в отношении Ирана, в отношении Сомали и Эритреи.

В завершение российского председательства члены СБ обсудят на основании доклада Генерального секретаря ООН варианты оказания дальнейшего содействия разрешению кризиса в Мали. Россия приложит усилия для обеспечения максимально слаженной и эффективной работы этого главного органа ООН на основе конструктивного взаимодействия всех членов Совета Безопасности, отмечают в российском МИДе.

Как известно, каждый член Совбеза ООН поочередно председательствует в течение месяца, причем выбор председательствующих проводится в английском алфавитном порядке. После России председательство перейдет к Руанде.