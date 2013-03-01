В "Свободе" подсчитали как бюджетные деньги перетекают в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», в разработанном законопроекте "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий" предусмотрены меры, которые исправят нынешнюю ситуацию с диспропорцией в распределении средств и “дискриминацией определенных областей”.

Законопроектом предусматривается осуществлять распределение субвенций пропорционально численности населения административно-территориальных единиц. Кроме того, народные депутаты предлагают устанавливать нормативы ежедекадных отчислений от доходов общего фонда государственного бюджета для указанной субвенции.

В сообщении отмечается, что проведенный народными депутатами анализ распределения субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий на 2011-2013 года “свидетельствует о диспропорции в распределении средств и дискриминации определенных областей”.

Отмечается, что, в частности, в 2011, 2012 и 2013 годах Донецкой области предоставили субвенцию на сумму соответственно 398 млн грн, 919,5 млн грн и 400,6 млн грн, что составляет соответственно 44,4%, 32,9% и 30% общего годового объема субвенции. В 2011 году, когда средняя сумма субвенции на одно лицо составляла 19,7 грн, на жителя Донецкой области приходилось 90,9 грн субвенции, Киевской области – 73,9 грн, Одесской – 43,7 грн, а на жителя Автономной Республики Крым – 2,3 грн, Хмельницкой области – 1,2 грн, Сумской области – 0,9 грн. Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и города Киев и Севастополь субвенцию в 2011 году вообще не получали.

По данным депутатов от “Свободы”, в 2012 году при среднем объеме субвенции 61,4 грн на одного гражданина Украины, на жителя Донецкой области приходилось 210 грн субвенции, г. Севастополя – 188,9 грн, Полтавской области – 150 грн, Одесской – 131,2 грн. В то же время на жителя Днепропетровской области – 0,6 грн, Хмельницкой – 2,3 грн, Львовской – 3 грн. Для Тернопольской области и Киева субвенцию 2012 года вообще не предусмотрели.

В этом году при среднем показателе 29,3 грн на жителя Житомирской области приходится 124,5 грн субвенции, Луганской – 96,6 грн, Донецкой – 91,5 грн. В то же время Закарпатская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская области и г. Севастополь в этом году вообще ничего не получат.