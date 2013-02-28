Сколько платит Тимошенко немецким врачам, никто не проверял

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

“Это неправда, и все это было обусловлено тем, что в Интернете появились, как вам известно, сфальсифицированные счета, в соответствии с которыми клиника “Шарите” получает очень крупные поступления за услуги. В любом случае, не были проведены никакие инспекции, никаких контролей именно в связи с этими событиями, потому что с самого начала было понятно, что все это сфальсифицировано”, - сказал он.