Сколько платит Тимошенко немецким врачам, никто не проверял
23:47, 28 февраля 2013Политика
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Фининспекция не проводила никаких проверок берлинской клиники “Шарите”, связанных с информацией в Интернете о якобы крупных платежах экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко за оказанные ей услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.
“Это неправда, и все это было обусловлено тем, что в Интернете появились, как вам известно, сфальсифицированные счета, в соответствии с которыми клиника “Шарите” получает очень крупные поступления за услуги. В любом случае, не были проведены никакие инспекции, никаких контролей именно в связи с этими событиями, потому что с самого начала было понятно, что все это сфальсифицировано”, - сказал он.
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