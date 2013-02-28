СМИ: Власенко отказался от адвокатского свидетельства

В распоряжение редакции Главреда попало депутатское обращение нардепа от "Батькивщины", адвоката экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Документ адресован Совету адвокатов Украины и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В обращении идет речь о просьбе политика забрать у него право заниматься адвокатской деятельностью и, соответственно, свидетельство адвоката.

В документе Власенко отмечает, что 22 февраля 2013 года он подал заявление двум адресатам - в Совет адвокатов Львовской области и в Совет адвокатов Киева - относительно немедленного прекращения предоставленного ему права на занятие адвокатской деятельностью, немедленного внесения соответствующей записи в Единый реестр адвокатов Украины и аннулирования его свидетельства о праве на адвокатскую деятельность. Свидетельство № 704, которое просит аннулировать депутат, было выдано 23 октября 2010 года Львовской областной КДКА, также отмечено в документе.

Власенко обращает особое внимание на то, что требует немедленно выполнить заявленную им просьбу и не политизировать поднятые им вопросы.

Факт того, что публикуемый документ действительно был подан Сергеем Власенко, "Главреду" подтвердили в Совете адвокатов Украины. "Обращение было. Прекратить его полномочия не можем - это не в нашей компетенции", - отметила помощник председателя совета Лариса Штепа.

В то же время, возникает вопрос о том, каким образом, оставшись без адвокатских полномочий, Власенко сможет производить полноценную защиту экс-премьера, в частности, представлять ее интересы в судах. Возможно, это свидетельствует о том, что Сергей Власенко решил сосредоточиться на законотворческой работе в статусе народного депутата.

Редакции "Главреда" пока не удалось связаться с Сергеем Власенко и получить у него комментарий на эту тему.

Вместе с тем, ситуацию прокомментировал народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Он считает, что Власенко предал свою подзащитную, Юлию Тимошенко.

"Для того, чтобы спасти свой депутатский статус, Власенко готов отказаться от статуса адвоката и от клиента. Это элементарное предательство", - сказал политик агентству "Укринформ".

Олейник отметил, что как адвокат знает - такое поведение осуждается в адвокатской среде. "Здесь шкурные интересы над интересами клиента, который с этим адвокатом прошел долгий путь. Я таких случаев не видел, когда по таким мотивам готовы были отказаться от "родного отца", - подчеркнул юрист.

Представитель ПР также заявил, что этическая сторона очень важна в деятельности адвоката: "Не бросить клиента в тяжкую минуту, тем более, что ныне главная стадия процесса - допрос".