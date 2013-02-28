Янукович назначил главе СБУ нового заместителя
20:19, 28 февраля 2013Политика
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Янукович назначил Черных первым заместителем председателя СБУ.
Сергея Черных забрали из МВД в СБУ / Фото: mvs.gov.ua
Президент Украины Виктор Янукович назначил Сергея Черных первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, освободив его от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Также другим указом в порядке переаттестации В.Янукович присвоил С.Черных воинское звание генерал-полковника.
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