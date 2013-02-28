Янукович назначил главе СБУ нового заместителя

Янукович назначил Черных первым заместителем председателя СБУ.

Президент Украины Виктор Янукович назначил Сергея Черных первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, освободив его от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Также другим указом в порядке переаттестации В.Янукович присвоил С.Черных воинское звание генерал-полковника.

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