Янукович назначил главе СБУ нового заместителя

20:19, 28 февраля 2013
Политика
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Янукович назначил Черных первым заместителем председателя СБУ.

Сергей Черных / Фото: mvs.gov.ua

Президент Украины Виктор Янукович назначил Сергея Черных первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, освободив его от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

Также другим указом в порядке переаттестации В.Янукович присвоил С.Черных воинское звание генерал-полковника.

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