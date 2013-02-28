Маркевич подтвердил, что Девич возвращается в Металлист

Об этом сообщили порталу hotsport.ua спортивный директор ФК "Металлист" Евгений Красников и главный тренер команды Мирон Маркевич.

"Марко Девич действительно возвращается в "Металлист". Работа в этом направлении ведется, и я думаю, что сегодня Марко официально будет объявлен игроком нашего клуба", - сообщил, в частности, Е. Красников.

"Я рассчитываю на игрока, который уже в субботу может выйти на поле в стартовом составе в матче Премьер-лиги против донецкого "Металлурга", - добавил главный тренер "Металлиста" М.Маркевич.

Вместе с тем, пока соблюдаются последние формальности, никто из официальных представителей двух клубов не объявил о сумме сделки. По данным авторитетного немецкого портала, специализирующегося на трансферном рынке, transfermarkt.de стоимость сделки составила 6 миллионов евро.

Напомним, что М.Девич перешел из «Металлиста» в «Шахтер» в конце мая 2012 года. Игрок успел провести за донецкий клуб 19 матчей во всех турнирах - Лиге чемпионов, чемпионате Премьер-лиги и Кубке Украины. В играх Премьер-лиги он забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Вместе с тем, игрок так и не смог завоевать стабильное место в основном составе «Шахтера», проведя на поле в общей сложности всего 688 минут. В "Металлисте" он был одним из основных игроков команды на протяжении 6 сезонов и неизменно выигрывал с командой бронзовые медали украинской Премьер-лиги.