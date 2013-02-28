Врачи Тимошенко сегодня же вернутся обратно в Германию
Врачи из клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль и Аннет Райсхауэр, которые сегодня прибыли в харьковскую больницу «Укрзализницы» к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, в этот же день планируют вернуться в Германию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.
В ведомстве сообщили, что сегодня в Харьков приехали немецкие врачи, которые в составе Международной медицинской комиссии начнут свою работу на территории охраняемой зоны в ЦКБ № 5.
«Подчеркиваем, что этот факт в очередной раз подтверждает неправдивость заявлений окружения осужденной Ю.Тимошенко. Ведь еще вчера один из ее адвокатов рассказывал о якобы отсутствии какого-либо официального разрешения украинской стороны на приезд немецких коллег», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГПтС отметили, что немецкие медики прибыли по приглашению Украины.
Также в ведомстве сообщили, что, согласно информации МИД, вернуться в Германию представители клиники «Шарите» планируют уже сегодня, несмотря на свое отсутствие в течение почти трех месяцев.
ГПтС обеспечивает организацию доступа к осужденной всех членов международной медицинской комиссии.
Ведомство в очередной раз призывает «окружение осужденной» прекратить делать откровенно неправдивые и провокационные заявления о работе пенитенциарной службы.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.
С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).
Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.