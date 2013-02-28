Врачи Тимошенко сегодня же вернутся обратно в Германию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

В ведомстве сообщили, что сегодня в Харьков приехали немецкие врачи, которые в составе Международной медицинской комиссии начнут свою работу на территории охраняемой зоны в ЦКБ № 5.

«Подчеркиваем, что этот факт в очередной раз подтверждает неправдивость заявлений окружения осужденной Ю.Тимошенко. Ведь еще вчера один из ее адвокатов рассказывал о якобы отсутствии какого-либо официального разрешения украинской стороны на приезд немецких коллег», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПтС отметили, что немецкие медики прибыли по приглашению Украины.

Также в ведомстве сообщили, что, согласно информации МИД, вернуться в Германию представители клиники «Шарите» планируют уже сегодня, несмотря на свое отсутствие в течение почти трех месяцев.

ГПтС обеспечивает организацию доступа к осужденной всех членов международной медицинской комиссии.

Ведомство в очередной раз призывает «окружение осужденной» прекратить делать откровенно неправдивые и провокационные заявления о работе пенитенциарной службы.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.