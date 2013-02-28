5 марта 2013, в 12-00 в зале заседаний ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева (г. Киев, бул. И. Лепсе, 8) состоится Общее собрание Киевской городской организации работодателей, в работе которых примут участие представители Киевской городской государственной администрации, руководство Федерации работодателей Украины и Федерации работодателей Киева, депутаты Киевского городского совета, известные киевские промышленники и предприниматели, представители профсоюзов, общественные деятели, правозащитники.

На Общем собрании Киевской городской организации работодателей рассматриваться первоочередные проблемные вопросы, которые беспокоят киевских работодателей, в частности:

- Необходимость пересмотра оценочной стоимости земли для предприятий г. Киева (завышенная оценочная стоимость земли и высокая арендная плата за землю негативно влияют на состояние промышленного производства в г. Киеве);

- Почему киевские предприятия не допускаются к участию в тендерах, которые проводят основные распорядители бюджетных средств?

- Несвоевременный возврат НДС столичным товаропроизводителям.

Справка: Киевская городская организация работодателей создана в феврале 2002 года. В ее состав входят 174 предприятия и организации, в частности: ОАО «Фармак», ЗАО «Чинбар», ЗАО «Фанплит», ПАО «Блиц-Информ», ЗАО «ОТИС», ПАО «Киевметрострой», ПАО «Оболонь», АО « Холдинговая компания "Киевгорстрой" », Коммунальное предприятие« Киевский метрополитен », ГАХК« Артем », ОАО« Меридиан »им. С.П. Королева, ОАО «Киевхимволокно», ОАО «Киевский механический завод« Магистраль »им. М. П. Шульгина », ПАО« Научно-производственное предприятие "Сатурн" », ОАО« Биофарма », Коммунальная корпорация« Киевавтодор », НПП« Атом Комплекс Прибор », ЗАО « Завод "Росток" »и др.. На предприятиях, входящих в состав КМОР, работает около 75 тысяч человек. Телефон для аккредитации: (067) 409-03-50