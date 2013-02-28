К Тимошенко летят врачи «Шарите»

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в приемной главного врача ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.

“Должны быть”, - сказал собеседник агентства.

В то же время в приемной не уточнили время прибытия немецких врачей.

“Не знаю, самолет еще не сел”, - сказал собеседник в больнице.

Также собеседник УНИАН не уточнил, кто именно из специалистов клиники “Шарите” сегодня прибудет в Харьков.

В пресс-службе Харьковской областной организации ВО “Батькивщина” корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о прибытии немецких врачей.

По данным пресс-службы облорганизации партии, около 16.00 ожидается подход немецких специалистов к журналистам.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.