Беларусь возобновила таможенные и пограничные посты на границе с Россией для избежания нарушений при транзитном перемещении подакцизных товаров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте охраны Министерства внутренних дел Беларуси, такая временная мера направлена на «избежание недоразумений с транзитными российскими грузами, перемещаемыми по территории Беларуси».

В департаменте уточнили, что временные посты будут действовать «до тех пор, пока на законодательном уровне не будет разработан механизм информирования российских грузоперевозчиков о необходимости заказывать конвой для передвижения по территории Беларуси».

Справка УНИАН. Беларусь и Россия в январе 1995 года подписали Соглашение о Таможенном союзе. Для реализации этого документа Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО в мае 1995 года подписал указ об отмене таможенного контроля на границе с Россией. В то время Президент России Борис ЕЛЬЦИН подписал аналогичный указ, упраздняющий таможенный контроль на границе с Беларусью.

Вместе с тем, белорусское законодательство, принятое 10 лет назад, предусматривает обязательное сопровождение транзитных грузов с подакцизными товарами через территорию Беларуси.