Москва отказала соавтору «закона Магнитского» в визе

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Foreign Policy".

"Закон Магнитского - причина, по которой мне не выдали визу. Такое случается впервые. Я был в шоке. Даже в худшие дни СССР я ездил туда неоднократно", - сказал Смит.

При этом Смит ехал в Россию по приглашению посла США Майкла Макфола, который попытался помочь ему, но это не помогло.

Российское правительство не дало никаких пояснений своего отказа.

Перед тем, как получить отказ, Смит встречался с послом России в США, который и сообщил о решении. Кроме того, он отметил, что решение принималось не в Вашингтоне, а в Москве.

Смит - один из соавторов "закона Магнитского". Закон предусматривает введение ограничений против российских чиновников, которых считают причастными к смерти в московском изоляторе в 2009 году юриста Сергея Магнитского.