Правозащитники считают неоднозначной ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве во время презентации ежегодного доклада правозащитных организаций «Права человека в Украине 2012».

«Ситуация пестрая. Можно сказать, что в результате принятия новых прогрессивных законов ситуация с некоторыми правами и свободами может потенциально улучшиться, если их будут выполнять должным образом», - сказал он. По словам правозащитника, речь идет, прежде всего, о праве на свободу, право на справедливый суд, меньше людей будут держать в следственных изоляторах во время следствия.

«Есть определенный позитив, но в других вопросах мы имеем негатив и ухудшение ситуации, в частности с основными свободами. Речь идет о свободе слова, информации, о свободе взглядов, свободе собраний», - подчеркнул Е.Захаров.

Кроме того, он отметил ухудшение ситуации с соблюдением экономических и социальных прав. Е.Захаров считает, что нормы о предоставлении социальной помощи определенным группам людей не действуют. «Решение действовать им или не действовать отдано на откуп Кабмину, который в зависимости от наличия средств в бюджете будет решать, кому предоставлять социальные гарантии и в каком объеме. Это ненормальная ситуация, тем более на фоне безумных расходов руководства государства на себя», - сказал Е.Захаров.

Он также отметил значительное ухудшение ситуации с экологическими правами.

В свою очередь, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда - Украина» Екатерина Левченко отметила, что существует проблема с защитой прав детей.

По ее словам, много дискуссий в 2012 году происходило вокруг тематики прав ребенка на выражение собственного мнения. «Это право закреплено в Конвенции ООН о правах ребенка, и в прошлом году был открыт к подписанию третий факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, который касается процедуры предоставления индивидуальных жалоб от ребенка. Но вместо того, чтобы думать, каким образом ратифицировать этот протокол, в прошлом году начались противоположные информационные кампании, которые говорили о том, что любая жалоба ребенка является нарушением прав на целостность семьи, разрушением традиционных украинских ценностей», - сказала Е.Левченко.

Она сообщила, что на открытую 1 января этого года национальную детскую «горячую линию» за два месяца поступило более 4 тысяч обращений от детей. «На сегодняшний день проблема нарушения прав детей является очень серьезной и пронизывает все сферы жизни», - добавила Е.Левченко.

Правозащитники также отметили как позитив принятие нового Уголовного процессуального кодекса.