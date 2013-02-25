Эксперт: Рада начнет конституционную реформу именно в этой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он сказал: «Первые конституционные изменения будут внесены именно в этой сессии».

По мнению В.Кулика, вопрос изменения нормы относительно минимального количества голосов народных депутатов для принятия законов будет рассматриваться в контексте общей работы над конституционной реформой.

В.Кулик допустил, что норма относительно принятия решений большинством присутствующих в сессионном зале ВР депутатов будет предусмотрена в новой редакции Конституции или же в законе об изменениях или дополнениях к Конституции.

По словам эксперта, нынешний парламент будет действовать в стиле экшн, однако социологические исследования указывают на то, что большинство избирателей не разочаровались в своих избранниках. «Чтобы сохранить эти проценты, партии, уже находясь в образе, вынуждены соответствовать этому. Этот экшн – это определенное соответствие ожиданиям, которые были заложены во время выборов», - сказал В.Кулик.