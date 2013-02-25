Кризис в отношениях с ЕС усилит кризис в отношениях с РФ, - эксперт

Об этом заявил эксперт Института Горшенина АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО на дискуссионной площадке Национального экспертного форума в социальной сети Facebook.

«Чтобы остаться серьезным геополитическим игроком и конкурировать с другими центрами влияния, Европейскому Союзу необходимо продемонстрировать свою эффективность как субъекта мировой политики, – уверен Алексей Лещенко. – В последнее время ЕС в данной сфере несколько сдал свои позиции, как из-за внутреннего экономического кризиса, так и из-за сложностей на внешнеполитических направлениях, считавшихся приоритетными. Один из недавних примеров – сегодняшнее развитие событий в Северной Африке, на фоне которых действия Европейского Союза выглядят неубедительно. Кроме того, существуют заинтересованные группы, например, польские евродепутаты и комиссар Штефан Фюле, для которых интеграция Украины в европейские структуры позволит укрепить собственные политические позиции».

По мнению эксперта Института Горшенина, подписание договора с Украиной с ее значительным экономическим потенциалом, перспективным внутренним рынком и человеческим ресурсом будет являться серьезным достижением. «В последнее время к подписанию Договора об ассоциации очень быстрыми темпами движется также Молдова. Но подписание аналогичного документа с Молдовой практически не принесет ощутимых политических, экономических и имиджевых бонусов для Европейского Союза. Поэтому в случае Украины европейские политики могут пойти на очень серьезные компромиссы, значительно сократить перечень требований и даже подписать Договор об ассоциации, но с оговорками», – уверен он.

При этом Алексей Лещенко предполагает, что наиболее вероятной стратегией внешней политики Украины до ноября будет продолжение политики маневрирования между Европейским Союзом и Россией. «Если Договор об ассоциации Украины с Европейским Союзом не будет подписан до крайней даты, которую обозначил Штефан Фюле, то следует ожидать углубления кризиса в отношениях с Западной Европой. Но в случае возникновения кризиса в отношениях с Европейским Союзом, за ним последует еще более сильный кризис с Российской Федерацией. В этом случае Украина уже не будет иметь возможности для маневра на западноевропейском внешнеполитическом треке, и российское руководство сможет занимать более жесткую позицию в переговорном процессе», - подчеркнул эксперт.

Национальный экспертный форум – проект Института Горшенина. Впервые прошел 6 и 11 февраля 2013 года в Киеве, собрав ведущих политических и экономических экспертов из Украины, Европы, а также политиков, представителей исполнительной власти и дипломатических миссий.