В правительстве обещают построить до 50 тыс. квартир по программе «Доступное жилье»

Об этом в эфире программы «Шустер Live» заявил вице-премьер министр Украины Александр Вилкул.

Напомним, что программа была запущена в прошлом году по инициативе президента Виктора Януковича и предполагает покупку жилья нуждающимися гражданами в кредит под 3% годовых. Остальные расходы банкам, выдающим ипотечные займы, компенсирует правительство из госбюджета.

Согласно постановлению Кабмина, на получение льготных кредитов могут рассчитывать в первую очередь граждане, которые обеспечены жилой площадью, не превышающей 9 кв. м на одного члена семьи, или проживают в общежитии, а также те, кто стоит на квартирной очереди для улучшения жилищных условий.

Особое внимание правительство уделяет обеспечению жильем педагогов, врачей, ветеранов, работников бюджетной сферы и молодых семей. «Сегодня мы открыли еще один дом, который построен в рамках программы президента «Доступное жилье». 33 квартиры сегодня получили бюджетники, врачи, рабочие учителя – именно те люди, о которых в первую очередь должно заботиться государство.

В целом в прошлом году граждане получили более 4 тысяч квартир с помощью государства. На этот год в государственном бюджете заложено 300 млн грн для реализации этой программы. Кроме того, правительство рассматривает возможность начала массового строительства для категорий населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«В этом году мы должны перейти на индустриальное строительство, о котором говорил президент. Это тот путь, по которому шли многие страны Европы– это масштабное индустриальное строительство, когда строятся целые микрорайоны и создаются возможности для людей приобрести жилье за 10-15 лет выплачивая квартиры. Мы должны выйти на строительство 30 – 50 тыс. квартир в год. Я уверен, что это можно сделать за несколько лет и правительство этим занимается», заявил Александр Вилкул.