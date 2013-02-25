Вице-премьер: Патриотам не обязательно говорить по-украински

В частности, господин Тягнибок заявил, что в Украине нужно говорить исключительно на украинском языке, а не на русском.

«Мы можем по-разному думать, мы можем жить за сотни километров друг от друга, мы можем иметь разные политические взгляды, но все мы украинцы. И мы можем даже говорить иногда разных языках. И я вам скажу, что русскоязычный украинских патриотизм ничем не слабее и не хуже, чем украиноязычный патриотизм. Mы с вами есть одна нация », - заявил в ответ на это Александр Вилкул.

Комментируя выкрик Олега Тягнибока, ведущий программы Савик Шустер отметил, что такая позиция просто раскалывает страну. Александр Вилкул также предложил Олегу Тягнибоку не путать патриотизм с национализмом. После этого, не ввязываясь в эмоциональную дискуссию, носившую провокативный характер, вице премьер продолжил выступление на русском языке.

Он обратил особенное внимание на необходимость решения важных для страны экономических вопросов, а не политических дискуссий, носящих спекулятивный характер. «Давайте все-таки говорить на ту тему, которая интересна людям и то о чем говорили люди! Для того, чтобы были места в детских садиках, для того, чтобы улучшилась медицина…

И для того, чтобы у нас были лучше дороги и рабочие места. Я буду говорить о ключевых вопросах, которые рассматриваются в программе экономических действий правительства – это четкий выверенный набор шагов, которые необходимо сделать», - отметил Александр Вилкул. Стоит отметить, что вице-премьера во время выступления поддерживало больше 50% аудитории в студии.