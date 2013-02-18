На выборах в Армении побеждает действующий президент

Действующий Президент Армении Серж Саргсян с 58% побеждает на прошедших сегодня выборах главы государства уже в первом туре, свидетельствуют данные exit-poll, озвученные на телеканале Armnews.

На втором месте первый глава МИД Армении Раффи Ованнисян с 32%, остальные кандидаты набрали три и менее процентов, передает РИА «Новости».

Ожидается, что первые официальные данные Центризбирком республики обнародует ближе к полуночи.

Опрос проводился организацией Baltic Surveys/The Gallup Organization по инициативе телеканала Armnews и Армянской социологической ассоциацией (ASA) на 120 избирательных участках. Данные exit-poll совпали с ожиданиями политологов, которые предсказывали победу С.Саргсяну уже в первом туре.

Всего за пост главы государства боролись семь кандидатов. Президент избирается на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Победителем выборов будет признан тот, кто получит 50% голосов плюс один голос от общего количества голосовавших.

Избирательный кодекс Армении предусматривает, что голосовать на выборах Президента могут лишь те граждане страны, которые находятся на ее территории, поэтому зарубежных избирательных участков просто не существует. Для 2,5 млн избирателей в Армении образовано 1988 избирательных участков. По данным ЦИК, на 17.00 на избирательные участки пришло 49,81% от списка зарегистрированных избирателей.