Польша уменьшила выдачу украинцам «карт поляка» на треть

Польские консульства в Украине выдали в прошлом году украинским гражданам около 7 тыс. "Карт поляка", которые подтверждают принадлежность к польскому народу, что на 3 тыс. меньше, чем в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным Министерства иностранных дел Польши, в то же время украинцы являются лидерами среди всех иностранцев по количеству полученных таких карт с момента их введения в 2008 году.

С тех пор украинцы получили около 46 тыс. "Карт поляка" из всех выданных до конца прошлого года около 100 тысяч.

Второе место по количеству таких карт заняли граждане Беларуси, которые получили уже 42 тыс. штук, а граждане России до конца прошлого года получили 2,7 тыс. "Карт поляка".

По данным польского МИД, в прошлом году выдача этих карт во всех странах - восточных соседях Польши уменьшилась до 20 тыс. с 25 тыс. годом ранее.

В министерстве отметили, что больше всего заявок на получение такой карты, которая дает возможность ее владельцам получать бесплатную визу в Польшу, работать в стране на таких же правах, как поляки, и пользоваться рядом других льгот, польские консульства получили в 2009 году.

Польский МИД отметил, что не планирует изменять правила выдачи "Карты поляка".

Справка УНИАН. Польша решила ввести специальную "Карту поляка" для поддержки польских граждан и их потомков в 15 странах, созданных после распада СССР, которые не признают двойного гражданства.

Польские власти прогнозировали, что заявки на получение такой карты могут подать несколько сотен тысяч лиц, а некоторые обозреватели предостерегали, что их количество может измеряться даже миллионами.

По последним официальным данным, в 45-миллионной Украине живет 144 тыс. поляков, в то время как по неофициальным их может проживать от 900 тыс. до 3 млн.