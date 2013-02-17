Луценко сомневается, что в 2013-м оппозиция договорится о кандидате в президенты

Такую мысль в интервью «Газеті по-українськи» высказал председатель “Народной Самообороны” Юрий Луценко, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе партии.

По словам Ю.Луценко, в 2013 году три оппозиционных лидера Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок не договорятся о едином согласованном кандидате на выборах Президента, которые должны состояться в 2015 году.

«Этот, а может, и часть следующего года должны пойти на демонстрацию результативности каждой из трех оппозиционных партий. За это время избиратели и коллеги по оппозиции смогут оценить возможности лидеров «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» на основании конкретных достижений этих политических сил. Жизнь покажет, кто из них самый эффективный национальный лидер», - заметил Ю.Луценко.

Он также отметил, что не стоит забывать и о экс-премьер-министре Юлии Тимошенко.

«Нужно не забывать о главном действующем лице будущей президентской кампании — Юлии Тимошенко. Она будет тем полюсом, который будет формировать силовое поле кампании. Кроме упомянутых Кличко, Яценюка и Тягнибока, важным элементом оппозиционной части поля с серьезным потенциалом будет Порошенко. На противоположной части избирательного поля будет царить потенциал «Семьи» Януковича. Используя силовые структуры, они сделают все возможно и невозможное, чтобы вытолкнуть одноименно заряженных несанкционированных кандидатов наподобие Медведчука или Хорошковского», - считает Ю.Луценко.

Вместе с тем он считает, что оппозиционные фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» демонстрируют хорошую командную игру.

«Это чрезвычайно важно в условиях, когда им противостоит мафия, обросшая награбленными миллиардами и готовыми на все силовыми структурами. Кроме того, следует признать: пока каждый из руководителей оппозиционных фракций владеет только частью матрицы лидера. Это было хорошо видно в те трудные времена, когда они допускали некоторые выпады во время выборов в Верховную Раду. К счастью, выводы были сделаны и теперь оппозиция демонстрирует взаимодополняемый набор решительности, компетентности и харизматичности», - отметил Ю.Луценко.

Он также уверен, что оппозиции в настоящее время следует решительно действовать, применяя все возможности, а не общаться с электоратом лишь через телевизионные ток-шоу.

«Еще в декабре прошлого года советовал коллегам массово писать заявления в Генпрокуратуру об уголовных преступлениях по задолженности миллиардов гривень заработной платы и социальных выплат. Статья 175 Уголовного кодекса вынудила бы Азарова ответить за преступную халатность, а не «тянуть» свои бесконечные песни о «папередниках». В каждой оппозиционной фракции есть опытные юристы и экс-правоохранители. Они могут грамотно составить заявления о преступлении и публично требовать ответственности за ничтожную сделку с «Хюндаем», за провал бюджетных капиталовложений по сооружению сотен школ и больниц, за разворовывание при строительстве «одноразовых» дорог», - заметил Ю.Луценко.