Экс-посол США думает, что Обама не намерен встречаться с Януковичем

У Президента США Барака Обамы в ближайшее время нет необходимости встречаться с Президентом Украины Виктором Януковичем, сказал в интервью интернет-ресурсу Liga.net экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Он напомнил о своем заявлении, что США должны поддерживать нормальные дипломатические отношения с Украиной, но Б.Обама не должен встречаться с В.Януковичем до улучшения в вопросах демократии.

«Я не могу говорить от имени властей США, но на данный момент Президент Обама очень занят, а каких-либо неотложных вопросов, которые вынудили бы его встретиться с Януковичем, пока не возникает. Так что, я не стал бы предполагать подобную встречу в ближайшем будущем», - заявил С.Пайфер.