Экс-посол США думает, что Обама не намерен встречаться с Януковичем
11:45, 12 февраля 2013Политика
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У Обамы нет необходимости в ближайшее время встречаться с Януковичем, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
Пайфер обусловил, что не может говорить от имени властей США
У Президента США Барака Обамы в ближайшее время нет необходимости встречаться с Президентом Украины Виктором Януковичем, сказал в интервью интернет-ресурсу Liga.net экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
Он напомнил о своем заявлении, что США должны поддерживать нормальные дипломатические отношения с Украиной, но Б.Обама не должен встречаться с В.Януковичем до улучшения в вопросах демократии.
«Я не могу говорить от имени властей США, но на данный момент Президент Обама очень занят, а каких-либо неотложных вопросов, которые вынудили бы его встретиться с Януковичем, пока не возникает. Так что, я не стал бы предполагать подобную встречу в ближайшем будущем», - заявил С.Пайфер.
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