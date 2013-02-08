Азаров: будем максимально использовать и ЕС, и Таможенный союз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Киеве.

“Не остался вне поля зрения (во время переговоров - УНИАН) вопрос наших отношений с другим нашим стратегическим партнером - Россией, а также с Таможенным союзом, на который сегодня приходится наибольший объем нашей внешней торговли. Мы не можем игнорировать интересы наших производителей, которые работают на рынке Таможенного союза, и должны учитывать развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ” - сказал он

Он отметил, что Украина намерена использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.