Регионал: Блокируя трибуну, оппозиционеры проедают народные деньги

«Это говорит об отсутствии интеллекта и желании работать на развитие Украины. Это их проблема, которая свидетельствует о кризисе жанра. По опыту скажу, что такое блокирование абсолютно кратковременное, поблокируют - и разойдутся», - отмечает регионал.

В то же время, по его словам, такие действия оппозиции свидетельствуют также о том, что она не оправдывает доверия своего избирателя.

«Голосуя «за», народ возложил на них ответственность - работать на общее благо. Для этого есть все инструменты - запросы, законопроекты, договоренности и т.д. А они выбрали более простой путь, который заключается в проедании народных денег, ведь «ничегонеделание», каковым и является блокирование трибуны, ведет именно к тому, что им платят зарплату, предоставляют льготы, а оппозиция только спортом возле трибуны занимается », - уверен Колесниченко.

При этом нардеп отметил, что многие новые депутаты от оппозиции вместо плодотворной работы в парламенте сейчас больше занимаются ремонтом своих кабинетов.

«Вы посмотрите, они массово начали дорогостоящие ремонты собственных кабинетов. Это называется - дорвались до корыта », - добавляет политик.