Бригинец с Томенко приготовили сюрприз на завтрашний брифинг в ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в 9.45 начнется брифинг руководителя фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, в 10.00 - брифинг председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Николая Томенко и народного депутата Александра Бригинца, в 10.10 - брифинг заместителя председателя фракции “УДАР” Виталия Ковальчука.

"Наш с Томенко брифинг точно будет неожиданным", - написал Бригинец в своем Facebook.

Брифинги пройдут по адресу: ул. Грушевского, 5, press-point.Бригинец говорит, что они с Томенко что-то подготовили