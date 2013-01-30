Бригинец с Томенко приготовили сюрприз на завтрашний брифинг в ВР
22:58, 30 января 2013Политика
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Утром в четверг, 31 января, в Верховной Раде состоятся брифинги представителей оппозиции.
Бригинец говорит, что они с Томенко что-то подготовили
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в 9.45 начнется брифинг руководителя фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, в 10.00 - брифинг председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Николая Томенко и народного депутата Александра Бригинца, в 10.10 - брифинг заместителя председателя фракции “УДАР” Виталия Ковальчука.
"Наш с Томенко брифинг точно будет неожиданным", - написал Бригинец в своем Facebook.
Брифинги пройдут по адресу: ул. Грушевского, 5, press-point.Бригинец говорит, что они с Томенко что-то подготовили
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