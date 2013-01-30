Власенко: Состояние Тимошенко не улучшается, она до сих пор лежит в душевой

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

"Вчера у Юлии Владимировны была Евгения. Я с ней общался. Никакого существенного улучшения самочувствия не происходит. Откуда может быть улучшение, если человек постоянно лежит на железном топчане, в абсолютно нечеловеческих условиях?", - сказал С.Власенко.

Также, по словам адвоката, экс-премьер не прекращала акцию протеста.

"То есть, она до сих пор находится в душевой комнате. Она находится там постоянно, а не только ночует", - объяснил он.

С.Власенко отметил, что не обсуждал с Евгенией Тимошенко, принимает ли экс-премьер лечебные процедуры, поэтому не готов ответить на этот вопрос.

"Насколько мне известно, врачи «Шарите» должны приехать к ней в ближайшее время", - добавил он.

Как сообщалось, 8 января защитник экс-премьера Сергей Власенко обнародовал открытое письмо Ю.Тимошенко к Президенту Виктору Януковичу, в котором она объявила о начале личной акции гражданского неповиновения. Экс-премьер требует забрать из ее палаты и санузла камеры наблюдения, а также конвоиров-мужчин, которые наблюдают за ней.