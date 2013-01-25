Азаров рассказал, как в молодости «фанател» от Высоцкого

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я также хотел сегодня отметить юбилейную дату - 75 лет со дня рождения нашего знаменитого поэта и актера Владимира Высоцкого. Я имел счастье побывать на всех спектаклях с его участием и слышать песни не только в магнитофонных записях, но и в его личном исполнении. Я был тогда еще совершенно молодым человеком, но ощущение его как очень большой личности, как очень крупного явления в нашей культуре мне было понятно. И, конечно, мы все сожалели по поводу его преждевременного ухода из жизни в 1980 году. Можно было только предположить, сколько он бы еще сделал", - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что «сегодня есть повод вспомнить о нем и отметить его вклад в дело последующих событий, приведших к реформированию той системы, в которой мы жили».

*** Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения В.Высоцкого.