Грищенко предлагает наконец подумать, что делать дальше с Ареной-Львов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки во Львов, где посетил стадион «Арена - Львов» и провел рабочее совещание по вопросам его функционирования.

В совещании приняли участие председатель Львовской облгосадминистрации Михаил Костюк, Львовский городской голова Андрей Садовый, генеральный директор футбольного клуба «Карпаты» Игорь Дедишин, и.о. руководителя ГП «Арена Львов» Алексей Жуковин и генеральный директор компании «Альтком» Сергей Павличев.

«Сегодня я впервые в качестве вице-премьера посещаю Львовскую область и начал свой визит именно с посещения «Арены - Львов». Использование стадиона, построенного за государственные средства для проведения финальной части Евро-2012, является очень важным вопросом. Существует реальная проблема, которую мы сегодня очень обстоятельно обсуждали, – перевод ФК «Карпаты» на «Арену - Львов», - подчеркнул К.Грищенко.

Вице-премьер после проведения совещания сообщил о достижении решения относительно необходимости выработки «дорожной карты» по дальнейшему функционированию стадиона.

«Под эгидой председателя Львовской областной государственной администрации и при участии представителей ФК «Карпаты», городской администрации создается рабочая группа, которая должна в течение недели выработать «дорожную карту», - подчеркнул К.Грищенко.

Вице-премьер убежден, что стадион должен развиваться и использоваться не только для проведения спортивных соревнований, но и для проведения творческих и культурных мероприятий.

«Этот вопрос находится в центре внимания руководства области. Я как вице-премьер буду лично держать на контроле вопрос достижения компромиссного решения и развития стадиона «Арена - Львов», - заверил К.Грищенко.