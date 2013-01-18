Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ: полуголых соратниц Тимошенко силой выбросили из палаты

Соратниц Юлии Тимошенко, трех народных депутатов-женщин выбросили с этажа, где находится заключенная. Арсен Аваков завил, что у одной из них случился сердечный приступ. В пенитенциарной службе сказали, что депутатов-женщин «попросили» из больницы на законных основаниях.

Филарет обратился к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии церквей

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что Всеправославный Собор должен рассматривать вопрос автокефалии церквей при их участии.

Кужель: Тимошенко сидит без света и не может стать на правую ногу

Народный депутат Александра Кужель рассказала подробности их посещения Тимошенко. По словам депутаток, они нашли камеры видеонаблюдения в туалете и душе Тимошенко.

Шкиль будет просить политического убежища

Народный депутат Украины 6-го созыва Андрей Шкиль планирует 22 января, в День соборности Украины, попросить политического убежища в Чехии. В МВД уверяют, что оснований для уголовного преследования Шкиля в Украине нет.

Азаров: Украина готова повысить тарифы на ЖКУ для некоторых слоев населения

Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.

Тимошенко наотрез отказалась ехать в суд

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко снова подала письменное заявление о том, что участвовать в заседании суда по делу ЕЭСУ не будет. При ее отсутствии суд отказался рассматривать дело и перенес слушание на 12 февраля

Власенко: Я думал, что Тимошенко умерла, несколько минут она меня не узнавала

Экс-премьер-министр Украины Тимошенко, которая находится в стационаре в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, находится в критическом состоянии. Андрей Кожемякин заявил, что Тимошенко не помнит, когда к ней приходил защитник Сергей Власенко и когда сотрудники СБУ якобы пытались проводить следственные действия. Оппозиция будет требовать расследования обстоятельств, которые привели к ухудшению состояния здоровья Тимошенко.

Оппозиция безотлагательно будеть собирать 150 подписей для внеочередной сессии ВР

"Батькивщина" поддерживает инициативу "УДАР" о созыве внеочередной сессии ВР в связи с ситуацией вокруг Тимошенко.

Пшонка заявил, что Тимошенко заказала убийство Щербаня

ГПУ завершила расследование уголовного дела по убийству Щербаня. По выдвинутым обвинением экс-премьер-министру Тимошенко грозит пожизненное заключение. Как заявил Пшонка, заказ убийства Лазаренко и Тимошенко Щербаня происходил на почве бизнес-интересов и рассказал детали предполагаемого преступления. Соратники же Тимошенко заявили, что власть перешла все границы здравого смысла.