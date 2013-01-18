Суд над Тимошенко снова перенесен

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании уголовного дела по нарушениям деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" до 10.00 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

Представители государственного обвинения высказались за перенесение слушания из-за отсутствия подсудимой.

В то же время, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ. Он в который раз подчеркнул, что это дело уже было закрыто, и суды подтверждали законность его закрытия.

Во время судебного заседания С.Власенко также заявил об избиении народных депутатов - женщин во время выдворения их из медицинского блока на 9-м этаже ЦКБ Укрзализныци”, где они находились вместе с Ю.Тимошенко, а также о том, что народных депутатов Арсена Авакова, Александра Абдуллина и Константина Бондарева неизвестные лица облили зеленкой.

“Считайте это заявлением о преступлении”, - сказал С.Власенко.

В свою очередь, адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк призвал суд вынести отдельное постановление в отношении должностных лиц Качановской исправительной колонии, которые, по его словам, несвоевременно информируют Ю.Тимошенко о документах, поступающих из суда. По его словам, сообщения из суда передаются Ю.Тимошенко почти перед самим заседанием. А.Плахотнюк также попросил суд отреагировать на появление в интернете записи разговора Ю.Тимошенко с мужем.

Председательствующий судья К.Садовский ответил защитникам, что их ходатайства будут рассмотрены на соответствующей стадии судебного процесса.

12 февраля судебное заседание начнется в 10.00.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.