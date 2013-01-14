Грубияну Калетнику не помог разговор с Кличко: он не извинился перед Геращенко
Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко заявляет, что народный депутат Григорий Калетник до сих пор не извинился перед членом фракции «УДАР» Ириной Геращенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил сегодня на пресс-конференции.
В.Кличко сказал, что обратился к Г.Калетнику с просьбой извиниться перед И.Геращенко. “Когда мужчина извиняется перед женщиной, это всегда воспринимается положительно”, - подчеркнул В.Кличко. Вместе с тем, по словам В.Кличко, И.Геращенко сказала ему, что извинений она до сих пор не получила.
Как известно, 11 января народный депутат Г.Калетник оскорбил И.Геращенко, когда она выступала с трибуны парламента относительно постановления о евроинтеграции.
"Знаете, я понимаю, что в нашем зале собрались не выпускники пажеского корпуса и института благородных девиц, но то, что себе позволяют депутаты Партии регионов, свидетельствует, что здесь собрались те, для кого кумир - поручик Ржевский", - сказала И.Геращенко. "Эти люди сидят в первом ряду, и их поведение не очень похоже на поведение народных депутатов. Я прошу Регламентный комитет рассмотреть их поведение, этих депутатов, которые выражаются словами, которые и в подворотне не услышишь", - сказала она и добавила, что не будет повторять слова Г.Калетника.
Позже в Facebook она написала, что Г.Калетник отпускал реплики наподобие: " Да иди уже, не давать ей слова, закрыть ей рот и т.д...".
После инцидента к Г.Калетнику подошел В.Кличко и провел с ним разговор.