Грубияну Калетнику не помог разговор с Кличко: он не извинился перед Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил сегодня на пресс-конференции.

В.Кличко сказал, что обратился к Г.Калетнику с просьбой извиниться перед И.Геращенко. “Когда мужчина извиняется перед женщиной, это всегда воспринимается положительно”, - подчеркнул В.Кличко. Вместе с тем, по словам В.Кличко, И.Геращенко сказала ему, что извинений она до сих пор не получила.

Как известно, 11 января народный депутат Г.Калетник оскорбил И.Геращенко, когда она выступала с трибуны парламента относительно постановления о евроинтеграции.

"Знаете, я понимаю, что в нашем зале собрались не выпускники пажеского корпуса и института благородных девиц, но то, что себе позволяют депутаты Партии регионов, свидетельствует, что здесь собрались те, для кого кумир - поручик Ржевский", - сказала И.Геращенко. "Эти люди сидят в первом ряду, и их поведение не очень похоже на поведение народных депутатов. Я прошу Регламентный комитет рассмотреть их поведение, этих депутатов, которые выражаются словами, которые и в подворотне не услышишь", - сказала она и добавила, что не будет повторять слова Г.Калетника.

Позже в Facebook она написала, что Г.Калетник отпускал реплики наподобие: " Да иди уже, не давать ей слова, закрыть ей рот и т.д...".

После инцидента к Г.Калетнику подошел В.Кличко и провел с ним разговор.