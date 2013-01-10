Соркин задекларировал 2,2 миллиона гривен годового дохода

Об этом говорится в декларации И.Соркина, текстом которой располагает УНИАН.

В доходы И.Соркина также вошли дивиденды в суме 589 тыс. 308 грн, материальная помощь - 74 тыс. 560 грн, и подарки на сумму 3 тыс. 032 грн.

Кроме того, в ведомостях об имуществе И.Соркин указал квартиру общей площадью 92 кв. м в Донецке и автомобиль «Мазда-6» объемом двигателя 2300 куб. см.

И.Соркин также указал сумму средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях в сумме 7 млн 439,267 грн.

Как сообщал УНИАН, 9 января с. г. Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить И.Соркина на должность председателя Нацбанка.

25 декабря 2012 г. И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор.

До этого назначения на должность И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства С.Арбузова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.