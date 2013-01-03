Экс-министр экономики говорит, что МВФ в 2013 году денег Украине не даст

Об этом заявил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой в комментарии Тиждень.ua.

Как отмечает эксперт, в январе 2013 только начнутся консультации для возобновления сотрудничества.

«Это два-три месяца разговоров и определение возможных подходов к сотрудничеству. Несмотря на это поступления не будут огромными, а потребности Украины оцениваются в $9 млрд. Поэтому я скептически отношусь к перспективам возобновления сотрудничества. В МВФ есть понимание, что в Украине валюта используется не по назначению, а для определенных бизнес-проектов людей, приближенных к власти, эта валюта не помогает украинской экономике», - отметил он.

По теме: В НБУ думают, что смогут договориться с МВФ уже в январе

В то же время украинское правительство, по словам Ланового, не предлагает понятные меры для улучшения экономических показателей.

«Поэтому, мне кажется, что сотрудничество не так быстро восстановится и надеяться на эти поступления не стоит», - добавил он.