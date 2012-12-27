Тягнибок не против сексменьшинств, но не хочет видеть их в телевизоре

«Если мы говорим о вопросе сексуальных меньшинств, я же не против того, чтобы такие люди существовали», - сказал О.Тягнибок и добавил, что выступает против преследований этих людей.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі.

В то же время О.Тягнибок подчеркнул, что он против того, чтобы они «рекламировали свои извращенные взгляды, как мне кажется», целому обществу.

«Я не хочу, чтобы мой ребенок, выходя из школы, мог получать подобного рода провокационные листовки, чтобы он имел соответствующую рекламу и видел это все по телевизору, слушал по радио и мог читать в средствах массовой информации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)». Законопроектом предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета. Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.