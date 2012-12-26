Кириленко ждет, когда Янукович появится в эфире с «Кобзарем»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко считает, что государство должно ввести экономико-административные рычаги регулирования внутреннего книжного рынка, поскольку украинское книгоиздание находится под угрозой исчезновения.

Об этом он заявил сегодня на круглом столе в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

«У нас только 5-6 миллионов экземпляров ввозится в чемоданах из Российской Федерации. Это официальные данные, хотя я считаю, что эта цифра намного больше. Когда говорят, что 50% по тиражу издается на украинском языке, остальные – на русском и языках нацменьшинств, я не верю, потому что если провести учет по торговым точкам, то цифра покажет 70 и больше процентов русскоязычной книги. В основном это книги, произведенные в России. Поэтому считаю, что актуально таможенно-тарифное урегулирование вопроса защиты внутреннего книжного рынка», - подчеркнул В.Кириленко.

По его убеждению, есть все основания в интересах украинского книгоиздания и книгораспространения поднять вопрос об изменениях в таможенно-тарифной политике что касается этого экономического направления.

«Потому что закрывание глаз на черный импорт бьет по интересам нашего производителя. Конечно, это не должно превратиться в кампанию против российской книги как таковой, эти нововведения не должны касаться научной литературы, какой-то уникальной литературы, которая издается только в зарубежных странах», - сказал В.Кириленко.

Таким образом, отметил он, «мы загрузим наши издательские площади, которые где-то устаревшие, а где-то очень современные». На этих площадях могут издаваться книги на любом языке, но государственные преференции должны касаться только украиноязычной книги, отметил В.Кириленко.

«По моему мнению, если не будет определено, что национальным стратегическим приоритетом для всего государства и для всех ветвей власти является поддержка украинского книгоиздания, дело с места не сдвинется», – убежден он.

Кроме экономического аспекта, украинская книга, по мнению В.Кириленко, страдает от того, что ее не пропагандирует высшее руководство страны.

«Я не видел, чтобы Президент Янукович хотя бы где-то пропагандировал украинское книгочтение, хоть где-то бы появился в эфире с украинской книгой: с Кобзарем, с каким-то произведением Франко или Леси Украинки. Также мы никогда не видели Азарова, который бы писал диктант в День украинской письменности. Напротив, он издевается над языком. И высшая государственная власть считает, что презирать украинский язык – это нормальное положение вещей. То есть пропаганды книгочтения на высшем уровне нет, потому что власть глубоко проникается другими проблемами, которые касаются собственности, захвата собственности, получения сверхдоходов», – подчеркнул В.Кириленко.