Аналитик: цель новых назначений в Кабмине - решить два главных вопроса

Так прокомментировал последние назначения в Кабинете министров Украины руководитель аналитического подразделения «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен.

По его словам, еще одной целью кадровых назначений в правительстве является решение двух главных вопросов 2013 г. - возобновление роста реального ВВП с почти нуля до 3-4% и рефинансирование внешних долгов.

"Последний вопрос является весьма проблематичным без рефинансирования этих долгов", - отметил А.Вальчишен.

По его словам, ключевым вопросом 2013 г. остается вопрос "с кем будет сотрудничать правительство – с МВФ или с Кремлем, которые оба способны решить эту проблему, но со стороны Киева должны быть сделаны определенные уступки". Как отметил эксперт, в случае сотрудничества с МВФ уступки будут носить экономический характер и являются позитивными для страны и ее граждан в средне- и долгосрочной перспективе. "В случае сотрудничества с Кремлем уступки будут иметь экономический и политический характер, то есть означают частичную потерю суверенитета (контроль за фискальной и монетарной политикой), что является негативом для перспектив страны и ее граждан", - добавил А.Вальчишен.