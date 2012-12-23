Партии Кличко и Саакашвили подписали соглашение о сотрудничестве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "УДАРа", соглашение было подписано в воскресенье в Тбилиси.

Стороны будут вести постоянный диалог по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Украины и Грузии, Европейского Союза и международных отношений.

«Сотрудничество партий будет, в частности, направлено на достижение Украиной соответствия критериям относительно присоединения к европейскому сообществу», - говорится в сообщении.

В Тбилиси В.Кличко встретился с М.Саакашвили. Во время встречи он выразил надежду, что партия "Единое национальное движение", которая в настоящее время оказалась в оппозиции, продолжит и преумножит те достижения, которыми сегодня гордится Грузия.

«Грузины показали, что большие за масштабами и значением изменения могут состояться на протяжении лишь нескольких лет. Я сравниваю свои впечатления от Грузии конца девяностых и сегодняшней, - сказал Кличко. - Разница принципиальная. Это уже другая страна. Последним примером стали парламентские выборы, которые состоялись здесь в октябре. Грузия показала всем, что она демократическое государство, где оппозиция может прийти во власть путем демократических выборов».

На конференции партии "Единое национальное движение" В.Кличко заявил, что будущее черноморского региона во многом зависит от того, насколько успешными в превращениях своих стран будут Украина и Грузия, насколько они смогут отстоять европейские ценности и будущее своих народов в европейской цивилизации.

В Тбилиси В.Кличко также посетил новый Дом юстиции, где оформляют все виды документов, и прогулялся пешком по отреставрированному району Марджанишвили.