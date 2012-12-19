«Меховая ярмарка» на стадионе «Олимпийский» в Киеве

В павильоне на территории стадиона НСК «Олимпийский» пройдет выставка «Меховая ярмарка».

Только на четыре дня в одном месте соберутся крупные меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний. Киевляне и гости столицы смогут увидеть и приобрести меховые и кожаные изделия из новых коллекций по ценам производителя. Разнообразие представленных изделий позволит удовлетворить любой вкус и любой бюджет.

Интересно и само место проведения «Меховой ярмарки» - павильон на территории стадиона НСК «Олимпийский». На сегодня даже не каждый киевлянин знает, что днем проход через территорию стадиона свободный. Место очень удобное - центр Киева. Возле стадиона «Олимпийский» просторные парковки, рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская». Добраться павильона можно как от касс Дворца спорта, так и от метро «Олимпийская».

На «Меховой ярмарке» будут представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - это возможность приобрести обновку к сезону.

На «Меховой ярмарке» выгодные и демократичные цены на изделия!

Ярмарка будет работать 21-24 декабря с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Большая Васильковская, 55.

Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/602