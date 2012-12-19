Власенко говорит, что Тимошенко в суд силой доставит «Беркут»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, такую информацию сообщили Ю.Тимошенко работники Государственной пенитенциарной службы.

«Вчера от работников Пенитенциарной службы Юлия Владимировна получила информацию о том, что Пенитенциарная служба получила указание, несмотря ни на что, силой доставлять Юлию Тимошенко на судебное заседание, которое состоится 18 января», - сказал С.Власенко.

Он отметил, для ее транспортировки в суд планируют привлечь спецподразделение МВД «Беркут», которому предоставлены все полномочия для силовой перевозки Ю.Тимошенко.

В то же время защитник выразил удивление, что украинские врачи делают заявления о возможности Ю.Тимошенко принимать участие в судебных заседаниях.

«Ни один представитель украинской части международной медицинской комиссии никогда не проводил медицинский осмотр Тимошенко. Они никогда не видели Юлию Тимошенко», - сказал С.Власенко.

По его словам, врачами Ю.Тимошенко являются представители клиники «Шарите», и только они имеют право давать заключение, может или не может экс-премьер-министр принимать участие в судебных заседаниях.

Отвечая на вопрос, каким образом представители «Батькивщины» намерены помешать перевозке Ю.Тимошенко в суд, С.Власенко подчеркнул, что оппозиция будет использовать все законные методы, чтобы противодействовать любому нарушению закона. При этом он заверил, что если по состоянию на 18 января состояние здоровья Ю.Тимошенко позволит ей прибыть в суд, то она, безусловно, примет участие в судебном заседании.

Однако, сказал ее защитник, на сегодняшний день такой возможности нет, поскольку Ю.Тимошенко даже не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киевский районный суд Харькова перенес на 18 января 2013 года рассмотрение уголовного дела Ю.Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ.