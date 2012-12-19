ЕС хочет услышать от России о планах относительно Украины

13:43, 19 декабря 2012
Политика
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Европейский Союз хочет услышать от России о планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС - Россия 21 декабря в Брюсселе.

“Мы ожидаем, что Россия расскажет больше о своих планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины. Украина – очень важный партнер в рамках “Восточного партнерства”, - отметил собеседник агентства.

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