ЕС хочет услышать от России о планах относительно Украины
13:43, 19 декабря 2012Политика
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Европейский Союз хочет услышать от России о планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины.
ЕС: Мы ожидаем, что Россия расскажет больше о своих планах по евразийской интеграции
Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС - Россия 21 декабря в Брюсселе.
“Мы ожидаем, что Россия расскажет больше о своих планах евразийской интеграции, в том числе относительно Украины. Украина – очень важный партнер в рамках “Восточного партнерства”, - отметил собеседник агентства.
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