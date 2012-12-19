Оппозиция снова предлагает декриминализировать «статьи Тимошенко»

Об этом сообщает пресс-служба Мищенко.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (относительно урегулирования вопросов ответственности должностных лиц), которым предусматривается декриминализация "статей Тимошенко".

"Считаю, что главным требованием оппозиции в парламенте должно быть именно освобождение Тимошенко", - сказал Мищенко.

"И если сегодня в зале Верховной Рады есть настоящие оппозиционеры, которые хотят, чтобы Тимошенко быстрее вышла на свободу, то они должны проголосовать за этот законопроект", - добавил он.

"Это будет своеобразный тест на действенность оппозиции, таким образом, страна узнает насколько искренние заявления оппозиционеров о борьбе с режимом Януковича", - считает депутат, котрого цитирует Украинская правда.

Если же данный законопроект провластные силы не захотят выносить на голосование, тогда нужно блокировать работу парламента, убежден нардеп.

"Без этих действий заявления лидеров оппозиции - банальное забалтывание проблемы", - считает Мищенко.

"Сегодня есть четкое осознание того, что только во главе с Тимошенко мы можем преодолеть режим, а работа на телевизионную картинку это не та борьба, которую от нас ждут избиратели", - подчеркнул он.