Кинах: Украина должна научиться отстаивать место под солнцем

Так заявил президент УСПП, народный депутат от Партии регионов, советник Президента Украины Анатолий Кинах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, для достижения позитивного результата в деле защиты национальных политических и экономических интересов крайне важно отделить задачи стратегического значения от личных амбиций, текущей политической конъюнктуры.

«У Украины экспортоориентированная экономика, около 52% украинской продукции идет на экспорт, поэтому мы должны присутствовать везде, где это нам экономически выгодно, где наша продукция имеет спрос и является конкурентоспособной. По всему периметру, Восток это или Запад, Украина должна строить взаимовыгодные условия торгово-экономического и инвестиционного партнерства», - считает А.Кинах.

По его словам, около 40% (около 70 млрд дол.) внешней торговли Украины приходится на страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан, а это сотни тысяч рабочих мест, загруженность отечественных предприятий и пр. Доля торговли с Европейским союзом составляет 28-29%. При этом объем прямых иностранных инвестиций за все годы украинской независимости из стран - членов ЕС составил 80%. «Нужно понимать, что отношения с Евросоюзом – это не только торговля, это, прежде всего, возможность на основе передовых технологий и инноваций модернизировать украинскую экономику. Исходя из этого, противопоставлять евроинтеграцию мерам по налаживанию торгово-экономического сотрудничества со странами постсоветского пространства, как минимум, неправильно и непрофессионально», - заявил президент УСПП.

По его убеждению, в условиях, когда экономика нуждается в модернизации, техническом и технологическом обновлении основных фондов, повышении производительности труда, защите прав собственника, инвестора, Украина должна научиться более эффективно конкурировать на мировых рынках, отстаивать свое место под солнцем. Каждое государство, в том числе Россия и страны ЕС, делают именно так, и наша страна на основе внутреннего единства, консолидированности всех институтов власти должна достойно защищать свои национальные интересы, успешно конкурировать в кругу других государств.

«Крайне недопустимо в момент подготовки к сложным переговорам по торгово-экономическому сотрудничеству, дальнейшему энергетическому сотрудничеству с Российской Федерацией, Таможенным союзом совершать какие-либо попытки дезинформации общества, нагнетания истерии, манипулирования настроениями людей. Дискуссия не должна быть низкопробной. Оппозиционные силы должны понять: нельзя ослаблять позиции государства в контексте переговорного процесса, особенно тогда, когда речь идет о месте Украины в мировом разделении труда. Новоизбранный парламент должен отбросить на задний план все второстепенные интересы и амбиции и безотлагательно заняться проблемами общенационального значения», - считает А.Кинах.