Киев подготовил свой проект бюджета

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Согласно документу, предусмотрены субвенции из государственного бюджета в объеме 2,780 млрд грн.

В проекте бюджета на 2013 год отмечено, что предельный долг Киева на 31 декабря 2013 года не должен превышать 10,260 млрд грн.

Предельный объем предоставления местных гарантий на 2013 год предлагается установить на уровне 1,234 млрд грн.

Дотация выравнивания предусмотрена в сумме 126,8 млн грн.

В соответствии с проектом, профицит бюджета на 2013 год будет составлять 1,107 млрд грн.

При этом Р.Крамаренко отметил, что проект бюджета города составлен в соответствии с расчетными показателями, которые были доведены Министерством финансов для расчета бюджета Киева. В настоящем документе не учтены расходы столицы на надбавки к зарплатам учителям, на компенсацию разницы в тарифах на тепло, на питание в больницах, на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений города и пр. - в целом на эти цели необходимо 4,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятие из бюджета Киева в государственный в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. В связи с этими изъятиями в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормального функционирования столицы, а способ, с помощью которого формировался настоящий документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

14 декабря А.Попов сообщил журналистам, что проект бюджета Киева на 2013 год КГГА внесет на рассмотрение Киевсовета 20 декабря, поскольку это предусмотрено законодательством, но будет просить депутатов не принимать его, а лишь принять к сведению. Городская власть будет требовать внесения изменений в госбюджет с целью изменения показателей для столицы.