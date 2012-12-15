Порошенко: нельзя выжимать деньги из уже не работающей экономики

Об этом в эфире Шустер.Live заявил Петр Порошенко.

"Я сегодня общался с евродепутатами, и могу сказать, что в понедельник в Брюсселе будет обсуждаться вопрос о дате саммита Украина-ЕС. Наиболее вероятно, это будет 25 февраля", - сказал он.

Он также заявил, что Украина готова к подписанию соглашения об ассоциации.

В то же время, комментируя перспективы вступления Украины в Таможенный союз, Порошенко заявил, что "нельзя быть частично беременным", однако высказался за создание с Россией зоны свободной торговли.

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Комментируя отношения с МВФ и возврат внешних заимствований, Порошенко сказал, что "Украина, если она начнет реформы, то легко перекредитует все заимствования на внешних рынках... Единственное, что для этого нужно делать - это продемонстрировать прозрачность государственных финансов, - добавил он. - А когда нам говорят, что мы легко поднимем бюджет - это ложь. Нельзя выжимать деньги из экономики, которая уже не работает. Единственный выход - это навести порядок в государственных расходах, потому что деньги должен получать тот, кто в них реально нуждается", - цитирует Украинская правда.

В начале своего выступления он поздравил Юрия Луценко с днем ​​рождения и заявил, что, если бы мог добиться установления справедливого правосудия, то пошел бы работать в правительство.

По его словам, в этом парламенте была такая конфигурация, с которой можно было вести переговоры о широкой коалиции, а вместо того депутатов "пытались нагнуть через колено". Поэтому Порошенко сказал, что поддерживает действия оппозиции, когда они требуют персонального голосования и "дерутся за принципы".