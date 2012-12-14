Власенко говорит, что его пытаются психологически расшатать

Об этом защитник Юлии Тимошенко сообщил по телефону "Украинской правде", комментируя свое задержание в аэропорту.

"Это не касается алиментов точно", - заверил он, добавив, что "это ложь".

"Хочу напомнить, что есть такая ч. 2 ст. 27 закона "О статусе народного депутата Украины", которая называется неприкосновенность народного депутата", - напомнил Власенко.

"Есть там четкая норма, которая говорит о том, что "принятие других мер в соответствии с законом, которые ограничивают права и свободы народного депутата, допускается лишь в случае, когда Верховной Радой дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности", - уточнил защитник Тимошенко.

Он отметил, что его хотят "психологически расшатать, в очередной раз, но не дождутся".

"Применили положения в гражданском производстве о том, что есть вероятность, что человек убежит за границу с целью не исполнять решение. Они не дождутся, что я убегу за границу", - рассказал Власенко.

"Я буду исполнять полномочия защитника Юлии Тимошенко должным образом. Для удовлетворения политических амбиций эта власть уже не гнушается ничем", - уточнил он.

"Подавать какие-то запросы Инне Оторош в Печерский райсуд нет смысла. Судье Бернадской, выдавшей это постановление, тоже. Буду подавать запрос в Государственную пограничную службу", - подытожил депутат.