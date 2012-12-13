Медведев прислал Азарову телеграмму

18:20, 13 декабря 2012
Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Николая Азарова с назначением на пост премьера Украины.

Медведев поздравил Азарова с назначением на пост премьер-министра

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства России, в телеграмме Д.Медведева говорится: Уверен, что взаимовыгодное российско-украинское сотрудничество будет и впредь динамично развиваться во всех ключевых областях - торгово-экономической, промышленной, научно-технологической, гуманитарной и культурной - в интересах народов двух стран. Готов к продолжению активной совместной работы с Вами».

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