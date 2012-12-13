Азаров завтра проведет заседание Кабмина
18:02, 13 декабря 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет заседание Кабинета министров в пятницу, 14 декабря.
Заседание начнется в 11.00
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Заседание начнется в 11.00.
Во время заседания Кабмина запланировано проведение брифингов при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого и председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Николая Пашкевича.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на должность премьера.
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Н.Азрова премьер-министром.
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