Азаров завтра проведет заседание Кабмина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Заседание начнется в 11.00.

Во время заседания Кабмина запланировано проведение брифингов при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого и председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Николая Пашкевича.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на должность премьера.

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Н.Азрова премьер-министром.