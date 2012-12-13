Яценюк предлагает делить комитеты на трезвую голову

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Яценюк высказал сегодня журналистам.

«Я ожидаю, когда новый председатель нас пригласит. Думаю, что это нужно делать завтра», - сказал А.Яценюк, отвечая на вопрос, когда будут проходить консультации относительно распределения комитетов.

Лидер фракции «Батьківщина» отметил, что, по идее, такие консультации должны были бы состояться уже сегодня вечером.

«Но лучшим будет вариант – это завтра, поскольку я не думаю, что все будут трезвые сегодня в большинстве. Поэтому лучший вариант, чтобы мы с завтрашнего дня приступили», - сказал А.Яценюк.