Рыбак пообещал говорить на украинском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сразу после своего избрания на должность спикера.

«Я уже прошел курс немолодого бойца», - сказал В.Рыбак по-русски, что вызывало возмущение у депутатов от оппозиции.

В.Рыбак попросил извинение за это у депутатов. «Я буду исключительно на государственном языке разговаривать. Я это вам обещаю», - уверил он.

Председатель ВР также подчеркнул, что все народные депутаты для него одинаковы. «Я верю в то, что мы сможем овладеть своими эмоциями», - сказал В.Рыбак.