Рыбак пообещал говорить на украинском
12:55, 13 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пообещал народным депутатам разговаривать на заседаниях парламента исключительно на украинском языке.
Владимир Рыбак попросил прощения
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сразу после своего избрания на должность спикера.
«Я уже прошел курс немолодого бойца», - сказал В.Рыбак по-русски, что вызывало возмущение у депутатов от оппозиции.
В.Рыбак попросил извинение за это у депутатов. «Я буду исключительно на государственном языке разговаривать. Я это вам обещаю», - уверил он.
Председатель ВР также подчеркнул, что все народные депутаты для него одинаковы. «Я верю в то, что мы сможем овладеть своими эмоциями», - сказал В.Рыбак.
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