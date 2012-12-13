Снегопад парализовал работу донецкого аэропорта

В Международном аэропорту «Донецк» им. С. Прокофьева из-за снегопада задерживается вылет 10 и прибытие 7 рейсов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, данная информация размещена в аэропорту на он-лайн табло авиарейсов сегодня, 13 декабря, по состоянию на 15.00.

Так, задерживаются 8 рейсов на Киев и 2 - на Москву. Самое большое время задержки - до 8 часов - у рейсов авиакомпаний «Трансаэро» и «Аэрофлот» сообщением Донецк-Москва.

Прибытие самолетов в Донецк задерживается из Тбилиси, Киева и Шарм-эль-Шейха.

Так, из Тбилиси рейс авиакомпании «ЮТэйр-Украина» задерживается на 13 часов, из Шарм-эль-Шейха рейс авиакомпании «МАУ» опаздывает на 8 часов.

В справочной аэропорта объяснили, что вылеты этих рейсов задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. В Донецке сегодня с ночи непрерывно идет снег.