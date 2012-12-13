В ПР говорят, что голоса для Рыбака и Азарова у них есть

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник убежден, что у парламентского большинства хватит голосов для принятия решений о назначении первого заместителя председателя Партии регионов Владимира Рыбака председателем Верховной Рады, а председателя ПР Николая Азарова – премьер-министром.

Такое мнение он выразил сегодня в кулуарах ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По словам В.Олейника, представители оппозиции понимают, что у парламентского большинства есть необходимое количество голосов для принятия решений, а потому всеми силами пытаются препятствовать этому процессу.

«Они пытаются продлить спикериаду, прибегая к нарушению Конституции и законов Украины. Вчера мы наблюдали за диким спектаклем, который устроила «Свобода», но мы считаем, что парламент – это не место для драки», - заявил он.

Как сказал В.Олейник, если депутаты от оппозиции не желают работать умственно, а только «ломать через колено другие фракции», они должны сложить свои мандаты.

«Вместо них в парламент должны прийти политики, которые будут работать во благо Украины. И сегодня мы предлагаем прекратить споры и перейти к конструктивным действиям, поскольку ситуация в государстве требует, чтобы как можно скорее в Украине заработал дееспособный парламент, а также был создан эффективный Кабинет министров», - подчеркнул он.