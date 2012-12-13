Из-за нарушения регламента оппозиция решила идти в КС

Представители оппозиции планируют обратиться в Конституционный Суд по поводу нарушений регламента Верховной Рады во время первого заседания новоизбранного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

«Мы готовим представление в Конституционный Суд относительно вчерашних нарушений регламента», - сказал он.

О.Тягнибок спрогнозировал, что соответствующее представление уже сегодня будет направлено в КС.